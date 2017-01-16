Oğlunu Av Tüfeğiyle Yaraladığı İddiası

Samsun'da babasıyla tartışan genç çıkan kavgada av tüfeğiyle yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde Avni T. (52), bir süredir aralarında sorun bulunan oğlu Onurcan T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada av tüfeğiyle bacağından vurulan Onurcan T, yaralandı.



Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Onurcan T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Baba Avni T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.