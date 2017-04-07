Oğlumun Katili Nişanlısını Öldürecekti'

Mustafa KOZAK/ANTALYA-DHA) ANTALYA'da, sahilde kavga eden çifti ayırmaya çalışan Orhan Tezcan'ı tüfekle sırtından vurarak öldüren 30 yaşındaki Sabri Şahin'in yargılanmasına devam edildi. Öldürülen gencin babası Osman Tezcan, "Oğlumun katili nişanlısını döverek öldürecekti. Oğlum olaya müdahale edince canından oldu, bayram zehir oldu" dedi. Konya'dan Kurban Bayramı tatili için geçen yıl 13 Eylül'de Antalya'ya gelen Tezcan ailesi, Muratpaşa İlçesi Lara Halk Plajı'nda çadır kurarak konakladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahilden gelen kavga sesleri üzerine dışarıya çıkan Tezcan ailesinden Serkan Tezcan, Sabri Şahin ve Derya Şarbalkan çiftinin kavga ettiğini görünce müdahale etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya Serkan Tezcan'ın iki kardeşi de katıldı. Bunun üzerine yanındaki kadını dövdüğü iddia edilen Sabri Şahin, aracındaki tüfeği alarak ateş etti. Açılan ateş sonucu üniversite öğrencisi Orhan Tezcan yaşamını yitirdi. Sabri Şahin daha sonra kavga ettiği Derya Şarbalkan'ı aracına bindirip olay yerinden kaçtı.



Kaçtıkları aracın plakasından kimliği tespit edilen Sabri Şahin ile nişanlısı Derya Şarbalkan, kısa sürede yakalandı. Olaydan sonra Sabri Şahin tutuklanırken, Derya Şarbalkan ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM



Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Sabri Şahin, Derya Şarbalkan ile ölen Orhan Tezcan'ın babası Osman, annesi Nimet, kardeşleri Serkan ve Erkan Tezcan katıldı.

Hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Sabri Şahin duruşmada verdiği ifade, yere düşürdüğü tüpün çıkardığı ses nedeniyle çadırdaki kişilerin rahatsız olduğunu, kendisini darp ettiğini ileri sürdü. Kendisini korumak amacıyla tüfeğiyle ateş ettiğini iddia eden Sabri Şahin, suçsuz olduğunu savundu. Derya Şarbalkan da Sabri Şahin'in beyanlarına katıldığını söyledi. Tanık olarak dinlenen Hatice Küçüksolak da benzer şekilde ifade verdi. TANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR



Ancak öldürülen gencin ailesi, hem sanıkların hem de tanığın yalan söylediğini iddia etti. Olay gecesi Sabri Şahin'in yanındaki Derya Şarbalkan'ı darp etmesi üzerine olayın meydana geldiğini ileri süren Serkan Tezcan, Erkan Tezcan, Osman Tezcan ve Nimet Tezcan, Hatice Küçüksolak'ın yalan söylediğini, hakkında 'yalancı' tanıklıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Yapılamanın ardından duruşma 2 Haziran'a ertelendi. KADINI TEKMELİYORDU



Duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yapan baba Osman Tezcan, "Olay gecesi oğullarım müdahale etmeseydi, sanık nişanlısını öldürecekti. Biz o sırada çadırdaydık, kadın çığlıklarını duyunca dışarıya çıktık. Baktığımızda bir adam yanındaki kadını tekmeliyordu. Tekme darbesiyle kadın duvara çarpıyordu. Bunun üzerine oğulum Serkan müdahale edip kızı kurtarmaya çalıştı. Oğluma küfür edince biz de koşup gittik. Sonra aracından tüfeği alarak oğlum Orhan'a sırtından ateş etti. Açılan ateş sonucu büyük oğlum hayatını" dedi. Serkan Tezcan da sadece kavgayı ayırmaya çalıştıklarını belirterek, "Müdahale etmeseydik kızı öldürecekti. Ama biz kardeşimizi kaybettik" dedi. Erkan Tezcan ise hayatını kurtardıkları Derya Şarbalkan'ın kendilerine hakaret ettiğini söyledi.