Öğlen Yemeği Kabaresi

Detaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : Evde Tiyatro / 1 Ev 7 Gün 7 OyunMekan Adresi : Göztepe mahallesi Taşmektep sok Nur Apartmanı 21/6Başlangıç Saati : 12.04.2017 12: 45: 00Bitiş Saati : 12.04.2017 14: 45: 00Kategori : Öğlen Yemeği KabaresiTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.

Öğlen Yemeği Kabaresi

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Evde Tiyatro / 1 Ev 7 Gün 7 Oyun

Mekan Adresi : Göztepe mahallesi Taşmektep sok Nur Apartmanı 21/6

Başlangıç Saati : 12.04.2017 12: 45: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 14: 45: 00

Kategori : Öğlen Yemeği Kabaresi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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