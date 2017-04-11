Öğlen Yemeği Kabaresi
Detaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : Evde Tiyatro / 1 Ev 7 Gün 7 OyunMekan Adresi : Göztepe mahallesi Taşmektep sok Nur Apartmanı 21/6Başlangıç Saati : 12.04.2017 12: 45: 00Bitiş Saati : 12.04.2017 14: 45: 00Kategori : Öğlen Yemeği KabaresiTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Evde Tiyatro / 1 Ev 7 Gün 7 Oyun
Mekan Adresi : Göztepe mahallesi Taşmektep sok Nur Apartmanı 21/6
Başlangıç Saati : 12.04.2017 12: 45: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 14: 45: 00
Kategori : Öğlen Yemeği Kabaresi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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