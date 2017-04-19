Cem Başeskioğlu'nun yazıp yönettiği "Oğlan Bizim Kız Herkesin" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Bereketli topraklar üzerinde geçecek hikayemiz. Tarlada, çifte çubukta, küçükbaşta büyükbaşta birbirine denk iki sülale. Şanda ve şöhrette,güçte ve rezillikte atbaşı. Bu iki sülalenin kepazelikte geri kalmayacak iki evladı düşmüş elalemin diline. Utanç kaplamış döşeğinden ahırına,hamamından kahvesine kadar herbir yeri. İşte bu iki evlat düşürecek birbirine bu iki sülaleyi. Evlat dedik ya. Atsan atamazsın,satsan alan yok. Oğul oğul değil top,kız aman aman aman verişken. seyreyleyin gözüm şenliği. Öyle bir şenlik ki göstereceklerimiz gösteremediklerimizi anlatsın cümle aleme"



Yazan-Yöneten: Cem Başeskioğlu



Oyuncular



Eren Sezer



Ece İncebay



Birsen Karacan



Zeynep Süner



Dila Göklü



Kıvanç Cem Çeken



Onur Soyal



Selen Güngör



Ses & Işık



İbrahim Şinik



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tatavla Sahnesi



Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Oğlan Bizim Kız Herkesin



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır