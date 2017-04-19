Oğlan Bizim Kız Herkesin
Cem Başeskioğlu'nun yazıp yönettiği "Oğlan Bizim Kız Herkesin" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Cem Başeskioğlu'nun yazıp yönettiği "Oğlan Bizim Kız Herkesin" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
"Bereketli topraklar üzerinde geçecek hikayemiz. Tarlada, çifte çubukta, küçükbaşta büyükbaşta birbirine denk iki sülale. Şanda ve şöhrette,güçte ve rezillikte atbaşı. Bu iki sülalenin kepazelikte geri kalmayacak iki evladı düşmüş elalemin diline. Utanç kaplamış döşeğinden ahırına,hamamından kahvesine kadar herbir yeri. İşte bu iki evlat düşürecek birbirine bu iki sülaleyi. Evlat dedik ya. Atsan atamazsın,satsan alan yok. Oğul oğul değil top,kız aman aman aman verişken. seyreyleyin gözüm şenliği. Öyle bir şenlik ki göstereceklerimiz gösteremediklerimizi anlatsın cümle aleme"
Yazan-Yöneten: Cem Başeskioğlu
Oyuncular
Eren Sezer
Ece İncebay
Birsen Karacan
Zeynep Süner
Dila Göklü
Kıvanç Cem Çeken
Onur Soyal
Selen Güngör
Ses & Işık
İbrahim Şinik
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Tatavla Sahnesi
Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Oğlan Bizim Kız Herkesin
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır