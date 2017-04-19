Oğlan Bizim Kız Herkesin

Cem Başeskioğlu'nun yazıp yönettiği "Oğlan Bizim Kız Herkesin" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Oğlan Bizim Kız Herkesin

Cem Başeskioğlu'nun yazıp yönettiği "Oğlan Bizim Kız Herkesin" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

"Bereketli topraklar üzerinde geçecek hikayemiz. Tarlada, çifte çubukta, küçükbaşta büyükbaşta birbirine denk iki sülale. Şanda ve şöhrette,güçte ve rezillikte atbaşı. Bu iki sülalenin kepazelikte geri kalmayacak iki evladı düşmüş elalemin diline. Utanç kaplamış döşeğinden ahırına,hamamından kahvesine kadar herbir yeri. İşte bu iki evlat düşürecek birbirine bu iki sülaleyi. Evlat dedik ya. Atsan atamazsın,satsan alan yok. Oğul oğul değil top,kız aman aman aman verişken. seyreyleyin gözüm şenliği. Öyle bir şenlik ki göstereceklerimiz gösteremediklerimizi anlatsın cümle aleme"

Yazan-Yöneten: Cem Başeskioğlu

Oyuncular

Eren Sezer

Ece İncebay

Birsen Karacan

Zeynep Süner

Dila Göklü

Kıvanç Cem Çeken

Onur Soyal

Selen Güngör

Ses & Işık

İbrahim Şinik

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Tatavla Sahnesi

Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Oğlan Bizim Kız Herkesin

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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