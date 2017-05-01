Ogeday ve Gökhan Neden Birbirlerinden Uzaklaştılar?

Survivor Panorama'da yarışma başında Gökhan ve Ogeday'ın arasından su sızmıyordu.

Survivor Panorama'da yarışma başında Gökhan ve Ogeday'ın arasından su sızmıyordu. Ogeday ve Gökhan'ın sonradan araları neden bozuldu?

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Survivor, Panorama, Su
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