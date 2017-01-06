Öğ-Der Malatya 2'inci Mili Eğitim Şurasını Düzenleyecek

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖGDER) Malatya Şubesi 2. Milli Eğitim Şurasını Pazar günü Malatya da gerçekleştirecek.



Akkoza Otelde gerçekleştirilecek 2. Milli Eğitim Şurası toplantısına ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, Eğitimci Hasan Özkan, Eğitimci Ahmet Polat Kaya, Eğitimci Mehmet Fatih Kahraman çok sayıda davetli katılacak.



Malatya'nın eğitim sorunlarının yanı sıra öğretmen yetiştirme programı, eğitimde manevi boyut, özel öğretimin karşılaştığı güçlükler ve çözüm önerileri, etkili sınıf yönetimi ve eğitim üzerine sunumlar gerçekleştirilecek programda eğitimdeki sorunlar masaya yatırılacak. Şura hakkında bilgi veren Şuurlu Öğretmenler Derneği Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Güllüoğlu, bütün eğitimcileri eğitim şurasına beklediklerini söyledi. Güllüoğlu, "Öğretmenliğin bir meslek olmadığını, bir ideal ve sanat olduğunun tüm camiaya ve topluma hatırlatılması, Salih nesillerin iyi niyet ve temenninin ötesinde biz eğitimcilerin alın teri, gayret ve belli bir plan doğrultusunda çalışılması gayesinde olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA