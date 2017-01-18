Öfkesini Otomobilden Çıkartan Kadın: "Zarar Verirken Zevk Aldım"

Adana'da eşine kızıp parke taşıyla otomobile zarar veren kadın, boşanmaya karar verdikten sonra aracı satma isteğine kocası karşı çıkınca otomobile zarar verdiğini, bunu yaparken zevk aldığını ve pişman olmadığını söyledi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde Şeyma M. isimli genç kadın, eşi Mehmet M.'nin üzerine kayıtlı olan park halindeki otomobilini önce çizmiş, sonra parke taşıyla bütün camlarını kırıp kaportasına da zarar vermişti.

EŞİ RÜTBE ALINCA, KAYINVALİDESİ İLE ANLAŞAMADI

Şeyma M., eşiyle jandarma uzman çavuşken 4 yıl önce evlendiğini, bir çocukları olduğunu, bu yıl eşinin astsubaylığa terfi ettiğini, Ankara'da eğitime gittiğini söyledi. Şeyma M., eşi Ankara'ya gittikten sonra kayınvalidesi ile sorunlar yaşadığını, anlaşamadığını belirterek, "Ben bu nedenle annemlerin yanında kalmaya başladım. En son da kayınvalidem ile tartışıp kavga ettik. Kayınvalidem eşimi arayıp 'karın bize terbiyesizlik yapıyor' demiş.

'BOŞANMAYA KARAR VERDİK'

Eşim beni arayıp 'annem ile tartışmışsın ne oluyor' diye sordu. Ben de 'senin anneni sevmiyorum, onları istemiyorum' dedim. Daha sonra da eşimle boşanmaya karar verdik" dedi.

"SATMAK İSTEDİM KABUL ETMEDİ, ZEVK ALDIM PİŞMAN DEĞİLİM"

Şeyma M. dün ise eşini arayıp yaklaşık 35 bin lirasını kendi ödediği, eşinin üzerine olan otomobili satmak istediğini söylediğini anlatarak, "Eşim otomobili sattırmayacağını söyledi. Ben satmak için ısrar ettim ancak o da sattırmamak için ısrar etti. Bunun üzerine ben telefonu kapatıp evden çıkarak, o sinirle otomobile zarar verdim. Bunu yaparken de zevk aldım, mutlu oldum. Otomobile zarar verdiğim için hiç pişman değilim" diye konuştu.