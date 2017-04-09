Ofisiniz Markanızın Değerini Etkiliyor

İş dünyasında rakiplerinden bir adım önde olmak isteyenlerin, ofis seçimlerini markalarının gelişim sürecini öngörerek yaptığı belirtildi.



Kiza Kurumsal İş Merkezi ortaklarından Kurt İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Kurt, ofis ve marka ilişkisini değerlendirdi.



Girişimcilerin, prestijli, donanımlı ve konforlu iş merkezi projelerini tercih ettiğini vurgulayan Aydın Kurt, "Otopark sorunu olan, adres tarifinde zorlandığınız, apartmandan bozma ofis mi prestijli, yoksa girişinden itibaren misafirlerinizin kendini özel hissedeceği, resepsiyon karşılamalı, akıllı ve yeni nesil bir ofis mi? Elbette ikincisi. Firmalar da artık bunun farkında olduğu için eski klasik ofisleri terk etmeye başladılar. Yeni nesil iş merkezi üretimi buna paralel olarak son yıllarda ciddi anlamda artış gösterdi. Ancak firmalar bu süreçte kendileri ve markaları için en uygununu seçme konusunda kararsızlık yaşayabiliyor. Benim önerim kendilerine katkı sağlayabilecek 'marka' ofisleri tercih etmeleri" dedi.



"Adana'nın batısına değer kazandıracak"



Adana-Mersin D-400 karayolu üzeri, Otogar Kavşağı'ndaki eski Tekel Fabrikası arazisinde inşa edilen Kiza Kurumsal İş Merkezi'nin, bölgede ticari yaşamın çekim merkezi olacağını, bunun yanı sıra kentin batısına değer kazandıracağını ifade eden Kurt, "İş merkezini hayata geçirirken, iş dünyasının süregelen sorunlarını çözmek, iş hayatını yenilemek ve bizi tercih eden firmaların marka değerini artırmasına yardımcı olmayı hedefledik. İş dünyasında rakiplerinin önünde olmak isteyen patronların her türlü ihtiyacına cevap verebilecek şekilde ofisler dizayn ettik. İş merkezinde otopark sorunu, 'misafirlerimi nerede ağırlayacağım' derdi, noter ve bankacılık işlemleri için şehir merkezine inme zahmeti olmayacak" şeklinde konuştu.



Proje hakkında



55 bin 262 metrekare arsa üzerine inşa edilen Kiza İş Merkezi'nde, bin 200 adet aracın park edebileceği 50 bin metrekare kapalı ve 900 araçlık açık otoparkı bulunuyor. Kiza'nın çarşı bünyesinde 20 metre genişliğinde 221 metre uzunluğunda ve ortada refüj bulunan gidiş- geliş ana caddesi yer alıyor. Ayrıca, bu bulvara dik kesişen 15 metre genişliğinde 100, 112 ve 126 metrelik 3 adet cadde bulunuyor. - ADANA