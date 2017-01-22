Ofis Tasarımlarının Ofis Çalışanları Üzerinde Ne Gibi Etkileri Oluyor?

Addo Furniture tasarımcısı Sezgin Aksu, ofis tasarımlarının ofis çalışanları üzerinde ne gibi etkileri olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Aksu, "İnsanlar büyük zamanlarını ofislerde geçiriyor. O yüzden bizim işimiz o insanlara en iyi ortamı sağlamak. Çok normal bir ofis sistemi kurduğunuzda keyif alamıyorsunuz. Ama güzel bir sistem tasarladığınızda daha çok arkadaş canlısı, rengarenk ve farklı aksesuarların kullanıldığı ürünler ortaya çıkıyor. Zamanın çoğu orada geçtiği için etrafta güzel ürünler olsun istiyorsunuz" diyerek ürünün estetik ve fonksiyonel açıdan kullanışlı olmasının önemini vurguladı.