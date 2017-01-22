Ofis Mobilyalarında İhtiyaç ve Trendler Ne Yönde İlerliyor?

Addo Furniture tasarımcısı Sezgin Aksu, ofis mobilyalarında ihtiyaçların ne yönde geliştiğini Wise TV'ye anlattı.



Senelerdir yeni bir trend yok diyebiliriz aslında. Son senelerde herkes aynı yöne doğru gitmeye başladı. Mekanlar önemli olmaya başladı. Tasarımcı yeni bir ofis sistemi tasarlamaya başladığında ilk düşündüğü tasarladığı ürünün flexible olması. Firma için bu çok önemli, firma istediği anda o ürünü istediği yerde kullanabiliyor böylelikle. Ürünün nasıl tasarlandığı da çok önemli. Aksesuarları çok önemli. Çünkü o ürünü her yerde kullanma imkanı sağlamış oluyor" diyerek aynı ürünlere farklı aksesuarlar eklendiğinde ürünün ofis ürününe dönüşebildiğini belirtti.