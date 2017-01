Offline Olma Hakkı" Geliyor!

Fransa'da yürürlüğe giren yeni bir yasa ile çalışanlar, çalışma saatlerinin dışında kendilerine gelen iş e-postalarını yok sayma hakkı kazandı.



Agence France-Presse'nin yaptığı habere göre, "offline olma hakkı" olarak adlandırılan yasaya göre, 50'den fazla çalışanı olan iş yerleri çalışanlarıyla online etkileşimlerini gözden geçirmek zorunda.



İş verenlerin çalışanlara günün her saatinde e-posta yollama ve cevap bekleme ayrıcalığına sahip olduğunu düşünmesi durumu sadece Fransa'da yaşanan bir sorun değil. İş verenlerin anlamadığı durum, her zaman online olmak ile her zaman müsait olmak aynı şey değil.



Çalışma saatleri dışında sürekli iş postalarına maruz kalan çalışanların moralleri de düşük oluyor. Psikologlar sürekli posta yağmuruna tutulmanın akıl sağlığı için oldukça zararlı olduğunu belirtiyor. İşinizden evinize vardığınızda tek yapmak istediğiniz şey yemek yemek ve biraz TV izleyerek rahatlamak. Bunun yerine iş stresini eve taşımak doğal olarak sinirlere iyi gelmeyecektir.



Bu konuda iyi niyetinden dolayı, CHIP Online ailesi olarak Fransa'yı alkışlıyoruz...