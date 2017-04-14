Ofansif siber güvenliğin ABC'si!

Hepimizin vahşice kullandığı sosyal medya bile neredeyse 24 saat izleniyor. Yemek yeme alışkanlıklarından, nelerden hoşlandığımıza ve her türlü eğilimimize kadar her şey bir yerlerde depolanmakta. Bir çocuk, tablet kullanmaya başladığı o ilk andan itibaren ekrana dokunduğunda alınan parmak izi sayesinde hayatı boyunca izlenmekte…

Siber güvenlik, futbol mantığı gibi işlerse daha etkili olur. Ofansif olanlar her zaman bir adım öndedir. Defansif olanlar ise ancak ve ancak saldırıya karşı sürekli tedbir almaktadır. Bir hackerın görevi sisteme sızmaktır, asla sistemi korumak değildir. Ancak bir sistemi en iyi koruyacak kişiler de hackerlardır.

"Nasıl hacker olacağım?" sorusuna yanıt bulacağınız teknik bir kitap bu. Deneyimlerden çok, adım adım sizi sonuca götürecek teknik bilgiler sunuyor. Kitapta bir hackerın gözünden düşmanın bize doğrulttuğu silahı kendisine nasıl çevireceğinizi göreceksiniz. Öyleyse haydi klavyeler omuza!