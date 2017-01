Of'tan Haleplilere Yardım

Of Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde Halepliler için başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemeleri, tırla bölgeye gönderildi.



İHH, Memur Sen, Kızılay, Diyanet Vakfı ve diğer yardım kuruluşlarının da desteklediği kampanyada toplanan gıda, battaniye ve kışlık giysilerden oluşan yardım malzemelerin gönderilmesi için Of Belediyesi önünde uğurlama töreni düzenlendi.



Of Kaymakamı Eyüp Fırat, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Biz Myanmar'ı da Arakan'ı da unutmadık. Halep'teki Müslüman kardeşlerimize de yardım elimizi uzattık. Dindaşlarımıza ve soydaşlarımıza yardım etmek bizlerin görevi. Of halkımıza yapmış olduğu bu güzel yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah dualarımızı ve yardımlarımızı kabul etsin. İnşallah yeryüzü barış ile buluşur da bir daha böyle yardımlar toplamak zorunda kalmayız."



Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da Halep'teki insanlık dramına Of halkının duyarsız kalmadığını ifade ederek, "Halep yakılıp yıkılırken bizlerin de yürekleri dağlandı. Hem bir komşu hem de Müslüman olarak Halep'teki kardeşlerimizin yanında olmak insani görevimiz. Ofumuz yardımseverler diyarıdır. Bu kampanyaya imkanları ölçüsünde katkı veren, mağdura yardım için gönül zenginliğini ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Halep'teki kardeşlerimize yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.



Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde yardım tırı yola çıktı.



Törene, Of Belediye Meclisi üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.