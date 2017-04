Of Muhtarlar Derneği Seçimi

Of Muhtarlar Derneği başkanlığına yeniden Ahmet Temel Bulut seçildi.



Of Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu toplantısı, belediyeye ait konferans salonunda yapıldı.



Toplantıya, Trabzon Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Aktürk, Of Belediye Başkan Yardımcısı Halil Alireisoğlu, Muhtarlar Derneği Yöneticileri ile muhtarlar katıldı.



Aktürk, burada yaptığı konuşmada, muhtarların, devlet ile halkın arasındaki köprü olduğunu söyledi.



Alireisoğlu da ellerinden geldiğince tüm mahallelere adil davranarak, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirtti.



Bulut da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, kendisini seçen muhtarlara teşekkür etti.