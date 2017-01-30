Of Kaymakamlığından İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Of Kaymakamlığı'nca yalnız yaşayan ve kar yağışı nedeniyle ihtiyaçlarını temin etmekte güçlük çeken vatandaşlara gıda ile yakacak yardımı yaptı.



Kaymakam Eyüp Fırat'ın talimatıyla başlatılan çalışma sonucunda, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar tespit edildi.



Vatandaşlara, hazırlanan gıda kolileri ve yakacak paketleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerince ulaştırıldı.