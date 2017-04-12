Oecd'de Kalkınma Yardımları Arttı

Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan bir rapor, kalkınma yardımlarının sığınmacı krizinin de etkisiyle geçen yıl 142,6 milyar dolara çıktığını ortaya koydu.



OECD'nin Kalkınma Yardımları Komitesi raporuna göre, 2015 yılına göre, kalkınma yardımları bir önceki yıla oranla geçen yıl yüzde 8,9 artış gösterdi.



Raporda, bununla birlikte ülkeden, ülkeye yapılan kalkınma yardımlarının 2016 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 3,9 düştüğüne işaret edildi.





Yine geçen yıl kalkınma yardımlarının dağılımına bakıldığında Afrika ülkelerine yapılan kalkınma yardımı oranı yüzde 0,5 düşüş gösterdi.



OECD'nin Kalkınma Yardımları Komitesi üyesi 29 ülkenin durumuna bakıldığında, ise bu ülkelerin ortalama olarak kişi başına düşen gayri safi milli hasılasının yüzde 0,32'si geçen yıl kalkınma yardımlarına gitti. Bu oran, 2015 yılında 0,30 civarındaydı.



Geçen yıl, sığınmacıları ağırlayan donör (bağışçı) ülkelere verilen kalkınma yardımı bir önceki yıla oranla yüzde 27,5 artarak, 15,4 milyar dolara çıktı. Bu rakam, geçen yılkı toplam kalkınma yardımlarının yüzde 10,8'ne tekabül ediyor.



Geçen yıl çok sayıda sığınmacı alan Avusturya, Almanya, Yunanistan ve İtalya gibi ülkeler, ayırdıkları kalkınma yardımlarının yüzde 20'sinden fazlasını ülkelerine yeni gelen sığınmacıların masraflarına harcadı.