Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Oecd'de İşsizlik Oranı Değişmedi
Ara
BİST 81.902 %0,46
DOLAR 3,7748 %1,04
EURO 3,9994 %0,90
PARİTE 1,0593 %-0,47
ALTIN 146,10 %1,92
FAİZ 11,25 %0,36
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Oecd'de İşsizlik Oranı Değişmedi

OECD bölgesinde işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 6,2 olarak kaldı.

Oecd'de İşsizlik Oranı Değişmedi

OECD bölgesinde işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 6,2 olarak kaldı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>