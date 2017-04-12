Oecd'de En Fazla Vergiyi Belçikalı, En Az Vergiyi Şilili Ödüyor

Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) raporuna göre, OECD üyesi ülkeler arasında en fazla vergiyi Belçikalı, en az vergiyi ise Şilili işçiler ödüyor.



OECD'nin "İşçi Gelirlerinde Vergi Oranı" başlıklı raporuna göre, çocuksuz ve bekar Belçikalı bir işçinin gelirinin yüzde 54'ü vergi ve sosyal kesintilere gidiyor. Söz konusu klasmanda, yüzde 7 ile Şilili işçiler en son sırada geliyor.



Rapora göre, Türkiye'de işçilerin vergi ve kesintisi OECD ortalamasına yakın seyrediyor. OECD ülkelerinin tamamı göz önüne alındığında bir işçinin ödediği vergi oranı yüzde 36 olurken, Türkiye'de ise ortalama oran yüzde 38,1 olarak gerçekleşti.



En çok vergi veren işçiler sıralamasında Belçika'nın ardından yüzde 49,4 ile Almanya ikinci sırada gelirken, yüzde 48,2 ile Macaristan üçüncü, yüzde 48,1 ile Fransa dördüncü sırada yer aldı. OECD'nin zengin ülkelerinden ABD'de ise bu oran yüzde 31,7 oldu.



En az vergi verenler arasında Şili'nin ardından Yeni Zelanda yüzde 17,9 ile ikinci, Meksika ise yüzde 20,1 ile üçüncü sırada bulunuyor.



OECD'de evli ve iki çocuklu, eşi çalışmayan bir işçinin ödediği vergi oranına bakıldığında, Fransa yüzde 40 ile ilk sırada yer alıyor.



Belçika, Finlandiya, Yunanistan, İtalya ve İsveç'te ise bu oran yüzde 38 ila yüzde 40 arasında bulunuyor.





OECD ortalamasının yüzde 26,6 olduğu söz konusu klasmanda listenin son sırasında yüzde 6,2 ile Yeni Zelanda gelirken, bu ülkeyi yüzde 7 ile Şili, yüzde 8,6 ile İrlanda izliyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 36,4 oldu.