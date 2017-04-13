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Oecd Bölgesinde İstihdam Oranı Yükseldi
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Oecd Bölgesinde İstihdam Oranı Yükseldi

OECD bölgesinde istihdam oranında dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 artış yaşanırken, en düşük istihdam oranı Türkiye'de gerçekleşti.

Oecd Bölgesinde İstihdam Oranı Yükseldi

OECD bölgesinde istihdam oranında dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 artış yaşanırken, en düşük istihdam oranı Türkiye'de gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Oecd