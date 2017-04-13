Oecd Bölgesinde İstihdam Oranı Yükseldi
OECD bölgesinde istihdam oranında dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 artış yaşanırken, en düşük istihdam oranı Türkiye'de gerçekleşti.
OECD bölgesinde istihdam oranında dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 artış yaşanırken, en düşük istihdam oranı Türkiye'de gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com
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