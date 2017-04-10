Oecd Bölgesi'nde Öncü Göstergeler Arttı
OECD Bölgesi'nde şubat ayında öncü göstergeler aylık yüzde 0,39 artış yaşadı.
OECD Bölgesi'nde şubat ayında öncü göstergeler aylık yüzde 0,39 artış yaşadı.
Kaynak: Dunya.com
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