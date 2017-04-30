Odunpazarı Ziyaretçi Akına Uğradı

Eskişehir'de havaların ısınmasıyla birlikte, hafta sonunun tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Tarihi Odunpazarı Evleri'ne akın etti.



23 Nisan'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Nisan'a ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin de aynı bölgede gerçekleşiyor olması, Odunpazarı esnafının yüzünü güldürdü. Bölgedeki tarihi evleri gezen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirerek günü ölümsüzleştirdi. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin lületaşına olan ilgisi dikkat çekti. Son dönemdeki en sıcak günlerinden birini yaşayan Eskişehir'de ziyaretçiler, dondurma ve soğuk içecekler ile serinlemeye çalıştı. - ESKİŞEHİR