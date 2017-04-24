Odunpazarı'ndan Türkmentokat Çocuklarına 23 Nisan Hediyesi

Odunpazarı Belediyesi, bu kez de Türkmentokat Mahallesi'nde yaşayan çocukların yüzün güldürdü.



Odunpazarı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkmentokat Mahallesinde yaşayan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen İF Kare Eskişehir Film Festivali'nde gönüllü bağışçılardan toplanan kitaplar, çocuklara dağıtılmak üzere Türkmentokat Muhtarlığı'na teslim edildi. Muhtarlığa teslim edilen kitaplar çocuklara dağıtıldıktan sonra, arta kalan kitaplarla kütüphane kurulacak. - ESKİŞEHİR