Odunpazarı'ndan Evinde 17 Sokak Hayvanı Besleyen Vatandaşa Yardım Eli

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, bir hayvanseverin evinde beslediği 17 sokak kedisinin aşı ve bakımlarını yaptı.



Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen istekleri değerlendirerek çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda son olarak Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evinde 17 sokak kedisine bakan vatandaşın çağrısına cevap verdi. Kedilerin bakımını üstlenen hayvansever bir vatandaş, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçerek kedilerin bazılarının hasta olduğunu söyledi. Hayvansever vatandaş, kedilerinin aşılarının yapılması için Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne talepte buldu.



Sokak kedilerinin bakımını üstlendiğini belirten hayvansever vatandaş, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün yapılan çağrıya anında cevap verdiğini belirtti. Ekiplerin kedilerin muayenelerini ve aşılarını büyük bir titizlikle yaptıklarını belirten hayvansever vatandaş, yapılan uygulama için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR