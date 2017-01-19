Odunpazarı Kent Konseyi 75. Yıl Mahalle Meclisi, Başkan Kurt'u Ziyaret Etti

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi 75. Yıl Mahalle Meclisi yeni dönem yürütme kurulu üyeleri ve mahalle meclisi üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'u ziyaret etti.



Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Odunpazarı Kent Konseyi 75. Yıl Mahalle Meclisi Başkanı Arif Necmi Türe ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Kurt, yeni dönemde mahalle meclisi başkanı Türe ve yürütme kurulu üyelerine başarılar diledi. Mahalle meclislerinin önemine değinen Başkan Kurt, belediye olarak her zaman mahalle meclislerinin destekçisi olacaklarının sözünü verdi. Mahalle meclislerinin çok iyi işler yaptıklarını belirten Başkan Kurt, vatandaşların bu sayede yönetimde söz sahibi olduğunu vurguladı. - ESKİŞEHİR