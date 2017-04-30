Odunpazarı İlçesi Halk Eğitim Merkezi ve Aso Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu Yıl Sonu Konseri
Eskişehir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Eskişehir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu Salonu
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Çevre Yolu
Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Odunpazarı İlçesi Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu Yıl Sonu Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io