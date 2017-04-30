Odunpazarı İlçesi Halk Eğitim Merkezi ve Aso Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu Yıl Sonu Konseri

Eskişehir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Odunpazarı İlçesi Halk Eğitim Merkezi ve Aso Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu Yıl Sonu Konseri

Eskişehir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sinema Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu Salonu

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Çevre Yolu

Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Odunpazarı İlçesi Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu Yıl Sonu Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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