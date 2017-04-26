Odunpazarı Belediyesi Yeni Araçlarla Filosunu Güçlendirdi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli bir hizmet sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.



Odunpazarı Belediyesi bünyesine kattığı yeni araçlarla hizmet alanını genişletiyor, kaliteyi arttırıyor. Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri şantiyesinde yapılan törene, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Başkan Yardımcıları ve daire müdürleri katıldı. Gerçekleştirilen tören ile belediyenin araç filosuna 1 adet otobüs, 1 adet yükleyici, 1 adet silindir ve 1 adet de çekici katıldı.



Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesinin araç filosunda bulunan araçların sayısının 165'e yükseldiğini belirtti. Başkan Kurt, "Yeni araçlarımız hayırlı uğurlu olsun. Hem Eskişehir hem de Odunpazarı Belediyesi açısından önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Şuana kadar alınan araçlarımız toplamda sayı olarak 165'e ulaşmış durumda. Bu araçların mülkiyeti, bakım ve onarımı tamamen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmekte. Bugün 1 adet yükleyici, 1 adet silindir ve 1 adet çekici ile 1 adet otobüs araç filomuza katıldı. Umarım kazasız belasız bir çalışma süreci geçiririz. Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi olarak, kiralık araç dönemini kapatmak istiyoruz. Kiralık araçlarla belediye çalışmalarında sıkıntı yaşandığını, daha maliyetli olduğunu biliyoruz. O nedenle de kendi araçlarımızı almaya gayret ediyoruz. Kendi araçlarımızı aldıktan sonra da ulaştırma müdürlüğümüz ciddi bir atölye kurarak, kendi tamirini kendisi yapacak noktaya gelmiştir. Bu araçlarda tamir edilen, yenilenen ve neredeyse sıfır kilometreye dönen araçlardır. Bu yıl altı aracımızı da yenilemek suretiyle faal hale getirdik. Hayırlı olsun. Çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Umarım kaza bela olmadan bu çalışmalarımızı sürdürürüz" dedi. - ESKİŞEHİR