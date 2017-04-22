Odunpazarı Belediyesi Meclisi Çocuklara Emanet

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eti Maden İşletmeleri İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.



Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kurt, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrenciler Başkan Kurt'a Odunpazarı Belediyesi ve belediye çalışmaları hakkında sorular sordu. Öğrencilere Odunpazarı Belediyesi ve belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin çocuk dostu bir belediye olduğunu ve ilk amaçlarının kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı oluşturmak olduğunu ifade etti. Odunpazarı Belediye Meclis'i hakkında da öğrencilere bilgi veren Başkan Kurt, Meclis'in işleyişini başkan, divan katipleri ve meclis üyelerinin görevlerini anlattı. Başkan Kurt, öğrencileri temsili olarak başkan ve divan katiplerinin makamlarını da oturttu. Öğrenciler temsili Başkan'a sorular sordu.



Gerçekleştirilen ziyaret sonunda Başkan Kurt, öğrencilere Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi kitabını hediye etti. - ESKİŞEHİR