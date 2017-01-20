Odunlukta Ki Yangın Korkuttu

Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesinde iki katlı binanın damında bulunan odunlukta çıkan yangın korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, merkez Mehmet Akif Mahallesinde 525 nolu sokakta bulunan Rıfat Çalışkan'a ait iki katlı binanın damında bulunan odunluk içerisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın binaya sıçramadan söndürüldü. Yangında odunlukta bulunan odun ve kömürler ile muhtelif eşyalar yandı.



Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN