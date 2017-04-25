Odunlukta İntihar Etti

MANİSA'da, 27 yaşındaki Soner Aydın, evlerinin odunluğunda tavana bağladığı iple intihar etti.



Evli ve 1 çocuk babası Soner Aydın, bu sabah Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evlerinin odunluğunda babası tarafından iple tavana asılı bulundu. Babanın feryatları üzerine toplanan diğer yakınları ve komşuları durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, işsiz olduğu öğrenilen Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ailevi sorunları nedeniyle bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürülen Aydın'ın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



- Manisa