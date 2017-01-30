Odunluğa Dökülen Soba Külü Yangın Çıkardı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 katlı bir apartmanın 1. katında bulunan odunlukta çıkan yangın korkuttu.



Yangın, Alpaslan Mahallesi Kanarya 2. Sokata bulunan Mahmut Arslan'a(63) ait binanın bodrum katında bulunan odunlukta çıktı. Binanın 1. katında bulunan odunlukta tahta parçaları ve odunların alev alması sonucu binayı duman kapladı. Dumanları gören Mahmut Arslan'ın eşi 110 ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri odunluktaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.



Yangının çıkış nedeninin ise odunluğa dökülen soba külünden kaynaklandığı belirlendi. - SAMSUN