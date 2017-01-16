Odun Taşırken Öldürülen Şahsın Katil Zanlısı Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde traktörle odun taşırken silahla vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı.



Kozdere Mahallesi girişinde bulunan patika yolda dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Elveda Tarçın isimli yaşlı kadın, akrabası Hüseyin Küçük'ten (36) evine odun getirmesini istedi. Küçük, traktörüne bahçeden odunları yükledikten sonra patika yoldan köye dönerken daha önce yol meselesinden dolayı tartıştığı iddia edilen ve psikolojik tedavi gören akrabası Mehmet U. ile karşılaştı. Yanındaki av tüfeğiyle akrabası Hüseyin Küçük'e bir el ateş eden Mehmet U. kayıplara karıştı. İki çocuk babası Hüseyin Küçük olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mehmet U., jandarma tarafından 4 saat sonra yakalandı. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken zanlı, bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan zanlı, mahkemedeki ifadesinde, "Hüseyin Küçük benim karımı alacağını söyledi, dayanamadım vurdum. Nerede ve nasıl vurduğumu hatırlamıyorum, pişmanım" cevabını verdi. Tutuklanan Mehmet U., Nazilli F Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - AYDIN