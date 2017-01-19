Ödülünü Annesinin Elinden Aldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Halter İl Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Şampiyonaya katılan 16 sporcu, önemli başarılara imza atarken, başarılı sporcuların madalyaları da anneleri tarafından verildi.



İlçenin kırsal Karadere mahallesinde oturan 7.sınıf öğrencisi Halil İbrahim Uzansoy'da, madalyasını annesi Güldener Uzansoy'un elinden aldı. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen, tüm sporcuları kutlarken, Halil İbrahim Uzansoy'un çok başarılı sporcu olduğunu söyledi. Oğlunun başarısı ile gurur duyduğunu anlatan Güldener Uzansoy'da, Antrenör Mustafa Arlan Aygün'e teşekkür etti. Madalya almaktan çok mutlu olduğunu anlatan Halil İbrahim Uzansoy, daha çok çalışacağını söyledi. - BALIKESİR