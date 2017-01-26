Ödüllü Oyuncu Seyhan Arman, Yeni Filmi İçin Gün Sayıyor

"Teslimiyet" filmi ile 22. Ankara Uluslararası Film Festivali Seçici Kurul Oyunculuk Özel Ödülü alan ve geçtiğimiz yıl birçok uluslararası festivale katılan "Nerdesin Aşkım?" kısa filminde canlandırdığı Özge karakteri ile beğeni toplayan Seyhan Arman, bu kez de Garip Çelik'in yazıp yönettiği "Kuyu" isimli kısa filmin başrolünde yer alıyor.

2016 yılının Ağustos ayında yakılarak öldürülen trans birey Hande Kader'in dramından yola çıkılan film, trans bireylere yönelik transfobik bakış açısını tüm gerçekçiliğiyle ortaya koyuyor. Yeni filmi ile dünya festivallerinde bu kez daha da iddalı olduğunu dile getiren Arman; "Maalesef ki trans bireyleri konu edinen filmlerde henüz ölümden öteye geçemedik. Bir yılda onlarca senaryo okuyorum ve bunların içerisinde trans bireylerle ilgili olanların finali o yada bu şekilde hep aynı. Farklı olanlarda bir sebeple çekilemiyor. İnanıyorumki; Trans bireylerin gerçek hayattaki varoluş mücadelesi sinemaya da yansıyacak ve çok yakında olması gereken filmleri çekebileceğiz. Ana akım sinema filmleri ve özellikle komedi filmlerindeki olumsuz bakış açısı sektörün transfobisini yendiğimizde değişek. Bu da ''Kuyu'' gibi filmlerle ve elde ettiğimiz başarılarla mümkün olacak"diye konuştu.