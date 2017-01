Ödüllü Öğretmenin Organları 4 Kişiye Can Verdi

DUYGU YENER - Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki TÜBİTAK ödüllü tarih öğretmeni Caner Sağır'ın organları, nakil bekleyen 4 hastaya can verdi.



Ankara Numune Eğitim ve Araştırması Hastanesi acil servisine 16 Ocak Pazartesi günü başvuran Caner Sağır'ın beyin sapında kanama olduğu belirlendi. Yapılan tetkikler sonrasında yoğun bakıma alınan Sağır'ın, 18 Ocak Çarşamba günü beyin ölümü gerçekleşti.



Ölüm haberini alan Sağır'ın üç ağabeyi kardeşlerinin organlarını bağışlamaya karar verdi. Sağır'ın kalp, karaciğer ve iki böbreği yıllarca organ nakli olmayı bekleyen hastalara şifa oldu.



AA muhabirine açıklamada bulunan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin, beyin ölümü gerçekleşen Sağır'ın, bilinen çok ciddi sağlık problemi olmadığını, ancak beyin sapında meydana gelen ani bir kanama olduğunu söyledi. Gerekli her türlü tıbbi müdahale yapılmasına rağmen hayatının en verimli dönemindeki genç öğretmen Caner Sağır'ın kurtarılamayarak, hayatını kaybettiğini dile getirdi.



Böyle zor durumlarda verilebilecek doğru kararların en güzel örneklerinden birinin yaşandığını ifade eden Zengin, "Organlarının bağışlanması aile yakınlarının almış olduğu çok önemli ve değerli bir karar var. Caner kardeşimizin organları, 4 hastamıza şifa verecek. Kalbi, karaciğeri ve iki böbreği bu konuda şifa bekleyen 4 hastamıza şifa verecek. Organlardan birisi, bizim hastanemizde naklediliyor. Diğer 3 organı da Sağlık Bakanlığımızın organizasyonu ile organ bekleyen başka hastalara sunulmak üzere diğer hastanelere sevk ettik." dedi.



Öğrencileri için her şeyi yapardı



Caner Sağır'ın iki ay önce annesini kaybettiği, 95 yaşındaki alzaymır hastası babasına bakmak için Ankara'ya geldiği öğrenildi.



Sağır'ın ağabeyi Vaner Sağır, organ nakli teklif edildiğinde hemen onay verdiklerini ifade ederek, "Kardeşim de bunu isterdi, arkadaşlar teklif ettiklerinde kısa sürede organların da uzun süre dayanmayacağını da düşünerek, kendi aramızda konuştuk ve karar verdik. Kardeşim idealist bir öğretmendi ve öğrencileri için yapmayacağı şey yoktu. İnsanları seven naif bir insandı. Eminiz ki o da organlarını hiç düşünmeden verirdi. İhtiyacı olan öğrencilere her zaman yardım eder, onları gezilere götürür, gerekirse kendi kredi kartından kıyafet, oyuncak alırdı." diye konuştu.



Ortanca ağabeyi Nusret Sağır da kardeşinin Sabancı Anadolu Ticaret Lisesinde görev yaptığını, aynı zamanda TÜBİTAK'tan ödül aldığı bilgisini paylaştı.



Büyük ağabeyi Hasan Sağır ise "Caner örnek, idealist bir öğretmendi. Kendilerini öğrencilerine adayan, üretken, merhametli, potansiyeli çok yüksek bir öğretmendi. Bizim üzüntümüz başkalarının sevincine vesile oldu. En azından arkasından dua edecek, anacak insanlar bıraktı." dedi.



Böbrek nakli bekleyen Şahin ailesi büyük mutluluk yaşadı



Caner Sağır'ın organlarının bağışlanması Şahin ailesinde büyük sevinç yaşattı. Sağır'ın böbreği, 2009 yılından itibaren diyalize giren Faik Şahin'e nakledildi.



Eşinin nakil olmasını oğlu Mehmet ile birlikte heyecanla bekleyen Münevver Şahin, "İçim titriyor, konuşamayacağım. Cenazesine de çocuğum katılacak. Ailesiyle tanışmak görüşmek isterim. Çok teşekkür ediyorum, sonsuz minnettarım." dedi.



Beklemedikleri bir anda organ nakli haberini aldıklarını anlatan Şahin, eşinin daha önce de iki kez nakil olacağını ancak hastalık gibi nedenlerden dolayı naklin bir türlü gerçekleşemediğini söyledi.



Eşinin nakil olması için çok dua ettiğini anlatan Münevver Şahin, "Yatsı namazında 'Allah'ım hiçbir şey istemiyorum senden eşime sağlık ver' dedim. Evimiz yok, kiradayız. 'İlk önce eşime sağlık ver diye yalvardım' dedi. Aradan iki saat sonra eşim, 'Beni telefonla aradılar nakil olmaya gidiyoruz.' dedi. Veren kişiden Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Ben onlara hizmetçi olmak isterim, ne derlerse onu yapmak isterim." diye konuştu.



Böbrek nakli olan Faik Şahin'in oğlu Mehmet Şahin de duygularını, "Biz de inanamadık, babam yatmıştı. Birden çıkıp geldi, 'böbrek çıktı oğlum hadi gidelim' dedi. Hemen arkadaşımı aradım, Numune Hastanesine geldik. Kan verdik, film çekildi onlar olumlu gerçekleşti. Sabah da ameliyata girdi, şu an bekliyoruz. Veren kişinin ailesine sabır diliyorum. Babamı tekrar aramızda görmeyi çok istiyoruz, diyalizden kurtulacağı için çok mutluyuz." sözleriyle ifade etti.



Münevver Şahin ve oğlu Mehmet Şahin, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Zengin'e de teşekkür ederek, "Ömür boyu size dua edeceğiz." dedi.