Ödüllü Öğrencilerden Başkan Kılıç'a Ziyaret

New YORK'ta Fırst Vakfı tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli robot yarışması olarak bilinen First Robotics Competition yarışmasında Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi robot takımı, ABD'den ödülle döndü. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ı makamında ziyaret eden öğrenciler geliştirdikleri robotun evirilerek farklı alanlarda kullanabileceği müjdesini verdiler.



Turnuvaya farklı ülkelerden gelen 48 takım mücadele etti. Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi robot takımı olarak ilk sekize giren Türk okulu oldular. NASA sponsorluğunda 26 yıldır yapılan ve New York'ta düzenlenen dünyanın en prestijli robot yarışmasında "En İyi Takım Ruhu" ve "En Yüksek Puan Alan Çaylak" ödüllerini kazanan takımın kaptanı Yaşar Kahramaner, robotun daha da geliştirilerek endüstriyel anlamda da kullanılabileceğini söyledi.



"FİNAL YAPARAK ÖDÜLÜ KAZANDIK"



Robotun kendilerine büyük katkılar sağladığını belirten Kahramaner, '6 haftalık bir süreçten geçtiğimiz bu robotta biz pek çok noktaya değindik. Elektrik-elektronik, mekanik ve yazılım kısmı gibi birçok konuda bize katkıları oldu. İlk robotumuzda yaptığımız hataları, ABD'ye götürdüğümüz robotta yapmayarak ortaya daha güzel bir iş çıkardık. Yarı finale kadar çıkarak iki ödülle döndük. Yarışmada robotumuzun görevi yerden simidi alıp askıya asmaktı. Bu şekilde final yaparak ödülü kazandık.' dedi.



'TÜRKİYE'DEN DE Mİ GELİYORLAR"



17 kişilik takımın ABD'de yaşadıklarını anlatan Kahramaner, "Amerika'da bizi karşılayan gönüllü Türkler oldu ve dedikleri ilk şey 'Artık Türkiye'den de mi geliyorlar" oldu. Bu çok gurur vericiydi? dedi.



Robot takımının elektrik-elektronik aksanlarıyla ilgilenen ve geliştirdikleri ilk robotla ilgili konuşan Ali Otay, "İlk deneyimimiz olan bu robotu yaparken bilmediğimiz bir şey olduğu için çok zorlanmıştık. ABD'ye götürdüğümüz robot eski robotu yaparken edindiğimiz tecrübelerdir. Bu robotta yaptığımız hataları ikinci işte yapmayarak kendimizi geliştirdik.? dedi.



"ÜZERİMDE BİRAZ AĞIR BİR YÜK VARDI"



İngilizce iletişimi ve Türkiye'yi tanıtma görevlerinin kendisinde olduğunu belirten Robot takımının kız üyelerinden 16 yaşındaki Hatice Dağarslan,"Prestijli yarışmanın en önemli noktası rakip olduğumuz halde takımlar arası yapılan dayanışmaydı. Ülkemizi yanlış bir şekilde temsil etmek, yabancı insanlara ülkemizi yanlış bir şekilde aktarmak istemediğim için üzerimde biraz ağır bir yük vardı. Bu konuda zorluk çektim." dedi.



"ÖZGÜVEN SAHİBİ OLDUK"



ABD'deki yarışmanın kendilerine kattıkları artılardan bahseden Dağarslan, 'Bu prestijli yarışmada gerçekten özgüven sahibi olduk. Diğer takımların haricinde kendi ekibimiz içerisindeki dayanışmamızla En İyi Takım Ruhu Ödülü'ne layık görüldük. İleride de mühendislik alanlarında ilerlemek istiyoruz." dedi.



'GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR'



Ulaşım masraflarını karşılayarak destek oldukları robot takımının kendisini gururlandırdığını ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,?Bizim çocuklarımız meslek liselerine isteyerek gidiyorlar ve bu yüzden çok başarılılar. Çocuklarımızın ufku açılsın diye uluslararası yarışmaya gitmesini biz de arzu ettik. Kendilerine bu anlamda destek olduk ve çocuklarımız başarılı oldular. Çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar geleceğimizin teminatıdır ve biz bu düşüncenin altını doldurmaya çalışıyoruz.? diye konuştu.



