Odü Rektörü Yarılgaç'a Ziyaretler

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Temel Uzlu, Batı Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu İkinci Başkanı Hüseyin Şimşek, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette, üniversite ve TÜRSAB olarak bölge turizminin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.



TÜRSAB Batı Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Temel Uzlu, yaptığı açıklamada, "Yine bir turizm haftasını kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Komşu ülkelerle özellikle Rusya ile yaşanan olumsuz siyasi gelişmeler nedeniyle geçen yıllara oranla daha durgun bir sezon geçirdik ancak umutluyuz, bu sezon daha güzel gelişmeler olacak, ilişkiler düzeldi." dedi.



"Orta Karadeniz Bölgesi'ne yönelik Körfez ülkelerinden büyük beklentilerimiz var." diyen Uzlu, "Ordu valiliğimizin bu konuda çok büyük destekleri var. İki buçuk yıldır Ordu Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile beraber Körfez ülkelerine yaptığımız tanıtımın hem Ordu'ya hem Orta Karadeniz'e büyük katkıları oldu." diye konuştu.



Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise "Ordu ile ilgili yaptığımız her çalışmada sayın rektörümüzün desteklerini daima görmekteyiz. Biz Ordu Üniversitesini aynı zamanda turizm açısından şehrimizi tanıtması bakımından bir potansiyel olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.



Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç da, "Ülkemiz özellikle Karadeniz Bölgesi, turizm zenginlikleri bakımından dünyanın hatırı sayılır güzelliklerine sahip. Yapılan çalışmalar ve yatırımlar, ilimizin ülke turizmi içindeki payını ve önemini giderek artırmakta, Karadeniz Bölgesi sahip olduğu kültürel ve doğal zenginlikleri ile her yıl daha fazla ziyaretçi ağırlamaktadır. Bu çerçevede, dünyada ve ülkemizde en hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm konusunda toplumun turizm bilincini geliştirmek, iç ve dış turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak kamu kuruluşları ve özel kuruluşların yararına olacaktır." açıklamasında bulundu.