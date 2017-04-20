Odü Rektörü Yarılgaç'a Ziyaret

Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ı ziyaret etti.



Yarılgaç, makamında bir araya geldiği Nesibova ile Azerbaycan-Türkiye arasında yapılacak ortak eğitim faaliyetleri ve öğrenci değişimi konularını görüştü.



Azerbaycan'a "tek millet, iki devlet" bakış açısıyla yaklaşıldığını belirten Yarılgaç, "Üniversitemizde eğitim gören Azeri öğrencileri, diğer öğrencilerle birlikte çok önemsiyoruz. Bu öğrencilerin lisans eğitimleri esnasında eğitim öğretimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.



Nesibova ise Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



ODÜ ile ortak çalışma yapmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Nesibova, öğrenci değişim programlarını önemsediklerini kaydetti.



Nesibova, ziyaretin ardından üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle görüştü.