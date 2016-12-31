Odü'lü Öğrencilerin Projeleri Tübitak Tarafından Kabul Edildi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan iki proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.



TÜBİTAK tarafından yürütülen "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında ODÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğrencileri Enes Narçiçek ve Burhan Yavuz'un projeleri kabul gördü.



Danışmanlığını Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kara'nın üstlendiği "In Viro koşullarında farklı GA3 ve KNO3 dozlarının Helleborus Vesicarius türünün çimlenmesi üzerine etkilerinin araştırılması" ve danışmanlığını Tarla Bitkileri öğretim üyesi Prof. Dr. Nuri Yılmaz'ın yaptığı "Farklı Humik asit dozlarının ve bakteri aşılamasının fasulyede bazı bitkisel özelliklere ve azot fiksasyonuna etkileri" isimli projelerin başvuruları desteklenmeye uygun görülen projeler arasında yer aldı.



Danışman hocalar ve projesi kabul edilen öğrenciler, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ı makamında ziyaret eti.



Ziyaretten duyduğu mennuniyeti dile getiren Yarılgaç, son yıllarda TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmaların yüksek lisans ve doktora alanlarına taşınarak gençlerin bilim adamı olma yolunda ilerlemelerini temenni etti.



Bu tür projelerde hocaların tecrübeleriyle öğrencileri en iyi şekilde yönlendirmesinin önemine değinen Yarılgaç, "Ordu Üniversitesi olarak öğrencilerden beklentimiz bu tür proje destekleme programlarına kendi alanlarında yapacakları orijinal çalışmalarla katılarak hem kendi adlarına hem de üniversitemiz adına bilim yolunda yürümeleridir. Bu başarılarından ötürü öğrencilerimizi tebrik ve takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Metin Kara ise öğrencilerin projelerinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin üniversitede ilk olması açısından diğer öğrencileri de özendirecek olması yönüyle önemli olduğunun altını çizdi.



Prof. Dr. Nuri Yılmaz da materyal ve metotlarını kendi belirleyen öğrencilerin projelerinin kabul edilmesinin fakülte adına çok sevindirici bir gelişme olduğunu dile getirdi.