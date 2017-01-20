Odü'den Suriye'ye Yardım Eli

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığına bağlı öğrenci kulüplerinin Halep'e gönderilmek üzere hazırladığı yardım tırı yola çıktı.



8 Aralık 2016 tarihinde başlatılan yardım kampanyasına kadın, erkek ve çocuklar için 400 koli, toplam 17 bin 684 giyecek toplandı. ODÜ Cumhuriyet Kampüsünde Rektör Vekili Prof. Dr. Ş. Metin Kara, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tevfik Noyan, Prof. Dr. Fikri Balta, Genel Sekreter Yusuf Yaman akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi.



Düzenlenen törende konuşma yapan Rektör V. Prof. Dr. Ş. Metin Kara, Halep'te insanların vahşice katledildiğini, dünya tarihinin şahit olduğu en acımasız zulümlerden birinin yaşandığını belirtti.



Kara, "Ne yazık ki yüz binlerce insan açlık ve ölümle karşı karşı karşıya. Yüce Türk milleti asırlardır mazlum ve ezilen halkların yanında olmuş ve zalimlerin zulmüne dur demek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Şanlı ecdadımızın evlatları olarak bizler de bugün Halep'te insafsızca kış ortasında açlığa ve ölüme terk edilen kardeşlerimize destek olmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Ordu Üniversitesi akademik, idari personeli ve öğrencileri olarak bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki Halep'teki kardeşlerimizin ölüme terk edilmesine göz yummayacağız. Dün atalarımızın yaptığı gibi bugün bizler de zalimin düşmanı, mazlumun dostu olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Yardım tırı yapılan konuşma ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kılıç'ın yaptığı duanın ardından Üniversitemizin iki öğrencisi nezaretinde AFAD yetkililerine teslim edilmek üzere Hatay'a gönderildi. - ORDU