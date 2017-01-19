Odü'den Aa'ya Ziyaret

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Nihat Sezer Sabahat, Anadolu Ajansı Ordu Bürosu'nu ziyaret etti.



Beraberinde ODÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan Tamer Gönül'le ziyaret gerçekleştiren Sabahat, AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.



Sabahat, burada yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce ODÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine atandığını belirterek, "Bu amaçla Ordu'da görev yapan gazetece, televizyon ve ajans temsilcilerine ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerimizle gazeteci arkadaşlarımızı daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Onların tecrübelerinden bizlerde faydalanmaya çalışıyoruz. İnşallah hepsiyle uyum içerisinde çalışarak güzel haberlere hep birlikte imza atacağız." dedi.



Ziyaretin ardından Sabahat, üniversitenin 10'uncu yılı anısına hazırlanan plaketi rektör Prof. Dr. Yarılgaç adına AA Ordu muhabiri Hayati Akçay'a takdim etti.