Odü'de Psikolojik Danışma Hizmeti Devam Ediyor

Ordu Üniversitesi(ODÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, çalışanların ve öğrencilerinin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmak için çalışmalarına devam ediyor.



Ordu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, üniversite öğrencileri ve çalışanları için karşılaştıkları kişisel ve ilişkisel sorunlar, kaygı, depresyon, aile ve sosyal ilişkiler, akademik ve iş performansı ile ilgili kaygılar, zorluklar, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin yaşadığı uyum ve adaptasyon problemleri gibi konularla ilgili destek veriyor. Bu amaçla yürütülen faaliyetler çerçevesinde, öğrencilerin duygu ve düşüncelerinin davranış ve seçimler üzerindeki etkilerini derinlemesine anlamaya fırsat veren kişisel, sosyal ve akademik becerileri geliştirilerek karşılaştıkları zorlukların üstesinden daha kolay gelmesine olanak sağlanması hedefleniyor. Bireysel psikolojik danışma hizmetlerinde kişinin ihtiyaçları ve tercihleri göz önünde bulundurularak, başvuran kişiye yönelik çözümlerin geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki gelişimleri de önem arz ediyor. Psikolojik değerlendirme hizmetlerinde bilgilendirme ve bilinçlendirme yoluyla genel yaşam becerilerinin geliştirilmesine, sorunun yaşanmadan önce önlem alınabilmesine imkan sağlayan koruyucu ruh sağlığı hizmetleri verilmeye devam ediyor.



Tıp Fakültesi Morfoloji binasında hizmet veren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Ordu Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri için hizmet veriyor. - ORDU