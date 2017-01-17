Odü'de Psikolojik Danışma Hizmeti

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin, akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik psikolojik danışma hizmeti verdiği bildirildi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, çalışanlar ile öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmak için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Birim, üniversitemiz öğrencileri ve çalışanları için karşılaştıkları kişisel ve ilişkisel sorunlar, kaygı, depresyon, aile ve sosyal ilişkiler, akademik ve iş performansı ile ilgili kaygılar, zorluklar, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin yaşadığı uyum ve adaptasyon problemleri gibi konularla ilgili destek veriyor. Bu amaçla yürütülen faaliyetler çerçevesinde, öğrencilerin duygu ve düşüncelerinin davranış ve seçimler üzerindeki etkilerini derinlemesine anlamaya fırsat veren kişisel, sosyal ve akademik becerileri geliştirilerek karşılaştıkları zorlukların üstesinden daha kolay gelmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir."



Bireysel psikolojik danışma hizmetlerinde kişinin ihtiyaçlarının ve tercihlerinin göz önünde bulundurulduğu vurgulanan açıklamada, "Başvuran kişiye yönelik çözümlerin geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki gelişimleri de önemsenmektedir. Psikolojik değerlendirme hizmetlerinde bilgilendirme ve bilinçlendirme yoluyla genel yaşam becerilerinin geliştirilmesine, sorunun yaşanmadan önce önlem alınabilmesine imkan sağlayan koruyucu ruh sağlığı hizmetleri verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Tıp Fakültesi Morfoloji binasında bulunan birimin, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak hizmet verdiği kaydedildi.