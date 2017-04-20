Verimli, kaliteli ve doğru eğitim kendini geliştirmiş, bilinçli, çağdaş ve eğitimli bireylerin yetişmesini sağlar. Buda bu gençlerin yaşadıkları toplumları geliştirmesini, bilinçlendirmesini ve büyümesini sağlar. Odtülüler Dershanesi öğrencilerine eğitimin bu denli önemli olduğu günümüzde kaliteli ve doğru eğitimi vererek topluma yararlı bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktadır.



Yıllardır bu sektörde var olduğumuz ve başarılı bir çok mezun vererek öğrencilerimizi zirveye taşıdığımız su götürmez bir gerçektir. Uzun yıllardan beri kalitemizden ödün vermeden alanında uzman eğitmen kadromuzla hizmet vermekteyiz. Eğitimimizin kalitesini arttırmak için her zaman inovatif fikirlerle bir çok uygulama geliştirmekteyiz. Geliştirdiğimiz bu uygulamalar da her zaman amacımız öğrencilerimizin daha verimli çalışması, aldıkları eğitimin daha kalıcı olması ve onlara başarıyı getirmesidir.

Uzman eğitimci kadromuzla birlikte yaptığımız profesyonel eğitim programları merkezi sınav sistemi odaklı ve öğrenci dostu programlardır. Bu programlar kurumumuza özgüdür ve her zaman taklitten uzak olmuştur. Programlarımızda özellikle teknolojiden faydalanarak yenilikçi olmaya özen göstermekteyiz. Bu sayede teknolojinin içine doğmuş olan öğrencilerimizle daha sağlam iletişim kurmaktayız. Yaptığımız teknolojik çalışmalarla çağa uygun eğitim veren kurumuzun bu konuda bir çok farklı yöntemi vardır. Bunlara örnek olarak online deneme ve taramalar, online ödev ve puan takip sistemi verilebilir. Bu uygulamalar hem öğrenciye, hem kadromuza hem de velilerimize kolaylık sağlamaktadır. Eğitici oyun uygulamamız sayesinde öğrencilerimiz hem eğlenip hem de öğrenmekteler. Derslerin sıkıcı ve kasvetli havasından kurtulan öğrencilerimiz sevmedikleri ders varsa bile bunu eğlenceli hale getirerek öğrencimizin daha kaliteli eğitim almasını sağlamaktayız. Uzman kadromuz geliştirdikleri hafıza teknikleri ile öğrencilere nasıl daha kalıcı eğitirim, daha kolay nasıl öğretirim konularını irdeleyerek öğretirler.

Daha önce der belirttiğimiz gibi kendimize özgü bir çok çalışmamız bulunmakta ve sürekli olarak geliştirilmektedir. Odtülüler dershanesi olarak öğrenci koçluğu uygulamamızda da bu farklılığımızı göstermekteyiz. Öğrencilerimize mentörlük yapması için eğitmen atamaktayız. Atadığımız koçlar öğrencilerimizi eğitim aldıkları dönem boyunca yakın takibe alırlar. Bu takip öğrencinin bir çok alandadır. Evde yaptıkları ödevleri, çözdükleri soruları incelerler. Hatta koçlar öğrencilerimizin evdeki odalarının ders çalışmaya uygun olup olmadığını bile incelerler. Koçluk sistemi sayesinde okulda da sıkı takibe alınan öğrencilerimiz disiplinli ve düzenli bir çalışmayı alışkanlık haline getirirler.

Yaz döneminde öğrencilerimiz tatilden dolayı bir rehavete kapılmakta ve bu süreçte ders çalışamamaktadır. Dershaneler genelde yaz mevsiminde hafif programlarla öğrencileri ellerinde tutmaya çalışırlar. Buda öğrencileri ders çalışmaktan uzaklaştırmaktadır. Yaz kamplarımız sayesinde öğrencilerimizi bu durumdan kurtarmayı amaçlamaktayız. Kampta öğrencilerimizin eksik kaldıkları konuları işleyerek açıklarını kapatıyoruz, soru çözmelerini sağlayarak alışkanlık edinmelerini sağlıyoruz ve bu sayede öğrencilerimiz dönem başlamadan bir çok konuda rakiplerinden önde olurlar.

Dershaneler genelde öğrencileri ile iletişim konusunda sıkıntılı kurumlardır. Ancak bizim öğrencilerimizle iletişimimiz iyi olduğu kadar aynı zamanda velilerimizle de iletişimiz kuvvetlidir. Öğrencilerimizin ne durumda olduğunu velilerimize bildirerek bu süreçten onlarında haberdar olmasını sağlamaktayız. Haberdar olan velilerimizi öğrenciyle olan ilişkilerinin de nasıl olması gerektiği konusunda rehberlik servisimiz danışmanlık yapmaktadır.

Detaylı Bilgi: http://www.odtululeraktifegitim.com/