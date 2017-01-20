ODTÜ'den GTÜ' ye ödül



Çalışmaları ile bilimsel araştırmalara önemli destekler sunan GTÜ öğretim üyeleri ulusal ve uluslar arası bir çok pirestijli ödüle layık görülüyor.

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fabienne Dumoulın 2016 yılı bilim dünyasının prestijli ödüllerinden birisi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim Ve Araştırma Vakfı - Araştırma Teşvik Ödülü'nü kazandı. Yrd. Doç. Dr. Fabienne Dumoulın, çok umut verici alternatif kanser ve antimikrobial tedavi yöntemi olan fotodinamik terapi, ayrıca ftalosiyanin kimyası alanında yapmış olduğu çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görüldü.

Ödüller, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dumoulın ödüllü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Telefonda bu ödülü aldığımı öğrendiğimde bir bilimsel toplantıdaydım ve başka bir şeye odaklandığım için ilk önce tam farkına varamadım. Sonra gerçekten çok fazla mutlu oldum, çünkü tüm yaptıklarımızın faydalı ve değerli olduğunu ortaya koyan bir ödüldür. Ödüllere başvurmamı teşvik eden eşime çok minnettar oldum, onsuz olmazdı. Ayrıca araştırmaların ekip halinde yapıldığı için tüm öğrencilerime de çok minnettar oldum." İfadelerini kullandı.