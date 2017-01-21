Ödemişli hanımlar zumba ile stres attı

Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Kent Konseyi işbirliği ile hanımlara özel zumba fitness gösterisi düzenlendi. Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan etkinliğe Belediye Başkan eşi Nevin Badem, Kent Konseyi Başkanı Funda Yoldaş, bayan meclis üyeleri Özlem Katırcı ve İpek Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özbudak ve çok sayıda kadın katıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren etkinlikte ilk olarak İzmir Zumba grubunun gösterisi yapıldı. Ekibin gösterisini beğeni ile izleyen katılımcılar, daha sonra ekiple birlikte dans etti. Zumba'nın ana figürleri ile dans eden bayanlar hem eğlendi, hem de günün stresini attı.