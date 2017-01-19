Ödemişli Fotoğrafçılar Dernek Çatısı Altında Toplandı

Ödemişli bir grup fotoğrafçı, Ödemiş Fotoğraf Sanatçıları Derneği (ÖFSAD) adı altında biraraya geldi.



Yaklaşık 35 amatör sanatçının biraraya geldiği derneğin başkanlığını emekli makine mühendisi Ruhi Ödev üstlendi. İnceoğlu Sokak'ta bulunan dernek bürosunun açılışında derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren başkan Ödev, 2015 yılında kurulan dernekte şu ana kadar 35 üyeye ulaştıklarını belirtti. Ödev ayrıca, Dernek çatısı altında çeşitli fotoğraf gezileri, kurslar ve sergiler düzenlediklerini ifade etti. Amatör fotoğrafçılığın gelişmesi için çalışmalarını bundan böyle bu mekanda daha derli toplu yürüteceklerini söyleyen Ödev, açılışa katılanlara teşekkür etti. - İZMİR