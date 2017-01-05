İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerinin anlatıldığı 'Ödemişçe' yayın hayatına başladı.



Ödemiş ilçesinde, Metin Dursun'un sahipliğindeki yeni kültür ve sanat dergisi Ödemişçe, yayın hayatına 'merhaba' dedi. İlk sayısı 44 sayfa olan dergide, bölgenin tarihi, turistik ve kültürel varlıklıları ile ilgili yazılar yayınlandı. Derginin iki ayda bir yayınlanacağını söyleyen Metin Dursun, Ödemiş ve çevresindeki kültürel ve tarihsel varlıkların ve olayların takipçisi olacaklarını söyledi. Tamamı renkli olan derginin ayın koordinatörlüğünü de, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Selim Şahan üstlendi. Daha önceleri Harman Dergisi ile Ödemiş ve çevresindeki tarih ve kültür dostlarına ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Şahan, Ödemişçe'nin bölgede önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi. Derginin sorumlu yazı işleri müdürü Atilla Düvencioğlu ise Ödemişçe'nin yeni yılın ilk günlerinde dağıtımı girdiğini ve zaman içinde konuyla ilgili çevrelere ücretsiz olarak ulaştırmaya çalışacaklarını belirtti. - İZMİR