Ödemiş Uçuruma Düşen Genç Donmak Üzereyken Kurtarıldı

Izmir'in Ödemiş ilçesinin karla kaplı kırsal Gölcük Mahallesi'nde yaklaşık 30 metrelik uçuruma düşen 17 yaşındaki Bekircan Gökçen, donmak üzereyken AKS 110 ve 112 Acil Servisi ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Gökçen'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Ödemiş'te yaşayan Bekircan Gökçen, dün (pazar) öğleden sonra dört arkadaşıyla, kartopu oynayıp, eğlenmek için kırsal Gölcük Mahallesi'ne gitti. Bir ara tuvalet ihtiyacını gidermek için Subatan Mevkisi'nde arkadaşlarından ayrılıp, kuytu bir yere gittiği öğrenilen Gökçen, iddiaya göre, ayağının kayması sonucu karla kaplı 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Arkadaşlarını, yaklaşık iki saat kadar beklemelerine rağmen Gökçen'in dönmemesi üzerine merak edip, çevrede aradı. Ancak, kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine durum, 112'ye bildirildi. Bölgeye jandarma ve AKS 110 ekipleri ile 112 ekibi sevk edildi. AKS ve jandarma ekipleri, Gökçen'in en son görüldüğü yerde yaptıkları aramada, uçuruma düştüğünü belirleyip, kurtarma çalışması başlattı. Gökçen, yaklaşık yarım saatlik bir çaba sonucunda, sedye ile bulunduğu yerden alınarak, ambulansa taşındı. Üç saat boyunca soğukta kaldığı için donmak üzere olan ve bilinci kapalı olduğu belirlenen Gökçen, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gökçen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.