Ödemiş'te Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Ödemiş ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 3. Uçurtma Şenliği yapıldı.



Ahrandı mesire alanında düzenlenen şenlikte, çocuklara bin uçurtma ile oyuncak dağıtılarak, çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Türk Yıldızları akrobasi timinin mobil mağazası ile Türk Yıldızları Similatör Tırı da şenliğe renk kattı.



Ödemiş Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Köklü, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri şenlikte Türk Yıldızları tırını ağırladıklarını, gelecek yıl Türk Yıldızları'nın kendilerini akrobasi gösterisiyle ağırlamayı istediklerini söyledi.



Şenlik alanına kurulan oyun gruplarında çocuklar gönüllerince eğlenirken aileleri de piknik yaptı.



Şenlikte, uçurtma yarışması düzenlendi, dereceye girenlere Ödemiş Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi.