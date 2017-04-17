Ödemiş'te Peynircilik Şenliği Düzenlenecek

Ödemiş ilçesinde 14 Mayıs Pazar günü peynircilik şenliği düzenlenecek.



Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin süt üretiminde önde gelen ilçelerinden biri olan Ödemiş'te 14 Mayıs Pazar günü peynircilik şenliği düzenleyeceklerini kaydetti.



Ödemiş'in 1 yılda üretilen yaklaşık 2 milyon ton sütle Türkiye'nin süt merkezi konumuna geldiğini belirten Badem, 14 Mayıs Pazar günü Türkiye'nin en büyük peynircilik şenliğini düzenlemeye hazırlandıklarını ifade etti.



Badem, son 15 yılda Küçük Menderes bölgesinde süt hayvancılığının büyük gelişim gösterdiğini belirterek Ödemiş'in ülkede en çok süt üretildiği ilçe konumunda olduğunu vurguladı.



Sütü çok daha katma değerli yani markalı mamul haline getirmek zorunda olduklarını belirten Badem ilçe genelinde son yıllarda ciddi sayıda kalite teknoloji yönünden üst düzeyde olan süt ürünleri tesisinin faaliyete geçtiğini ancak bununla yetinmeyeceklerini ve markalaşma ve inovasyon açısından yeni çalışmalar yürüteceklerine işaret etti.



Hedeflerinin, Ödemiş'i aynı zamanda süt ürünleri ihracat merkezi yapmak olduğunun altını çizen Badem, ilk aşama olarak Ödemiş'in Türkiye'nin peynircilik merkezi olduğunu ilan edeceklerini belirtti.



Farkındalık sorunu yaşadıklarını ileten Badem, şunları kaydetti:



"Söz konusu potansiyelin büyüklüğünü tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. İkinci aşamada Türkiye'de değil dünyada ilk defa Peynirci Şehirler Birliği'ni Ödemiş'te kuruyoruz. Önce ülkemizde bu konuda öne çıkmış bütün şehirleri ilçemizde bir araya getireceğiz. Hep birlikte ortak hareket etme ve ortak çalışmalar yapma hususunda karar alacağız. Peynir, bilindiği gibi gerek dünyada gerekse ülkemizde tüketimi giderek artan bir gıda. Üstelik çok faydalı bir yiyeceğimiz. Aynı zamanda yüksek katma değeriyle hem üreticimiz hem de sanayicimiz için bir zenginlik kaynağı. Bu kaynağı en verimli ve akılcı biçimde değerlendirmek istiyoruz. Öncüsü olacağımız Peynirci Şehirler Birliği kanalıyla peynirin ulusal ve bölgesel ölçekte envanterini çıkarıp, AR-GE ve inovasyonu sektörün gündemine alınmasını sağlayacağız. Bu çerçevede Türkiye'nin en büyük Peynircilik Şenliği'ni düzenliyoruz. Üretici, sanayici, akademisyenler, sektör mensupları ve halkımızın katılımıyla düzenlenecek olan etkinliğimiz 14 Mayıs 2017 Pazar günü Ödemiş Kültür Merkezi'nde olacak. Bir gün sürecek ama çok yoğun ve dolu dolu geçecek etkinliğin program içeriğini önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Aynı zamanda Dünya Çiftçiler Günü olan 14 Mayıs'ta çiftçi ve peynir bayramını birlikte yaşayacağız."